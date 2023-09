HeyGen ha creato un innovativo strumento basato sull’intelligenza artificiale che riesce a doppiare perfettamente i video usando lo stesso timbro della persona che sta parlando. Inoltre modifica anche il labiale, rendendo il tutto più realistico in diverse lingue.

I primi video ritraenti tale tecnologia sono assolutamente stupefacenti, ma al contempo inquietanti. Il tool, se in mani losche, può portare a nuove truffe spendendo una cifra irrisoria. I malviventi potrebbero infatti fingere di essere le vittime e i video sono molto più convincenti dei soliti messaggi.

Al momento l’intelligenza artificiale riesce a tradurre da diverse lingue in altrettante lingue. Per la precisione può doppiare in spagnolo, hindi, portoghese, inglese, polacco, tedesco, italiano e francese. Altra cosa incredibile è la velocità con cui processa l’intero video, restituendo in tempi brevissimi un risultato così perfetto da sembrare reale.

L’intelligenza artificiale che traduce e doppia: come funziona?

Il tool è stato creato con l’intenzione di aiutare le aziende e coloro che vogliono registrare video in diverse lingue senza spendere troppo, ingaggiare persone diverse o usare i sottotitoli. Come abbiamo già detto però, la sua abilità è perfetta anche per gli scam e i tentativi di truffe.

Lo strumento con l’intelligenza artificiale può essere provato sul sito ufficiale. Il nostro consiglio è quello di usare video con un audio pulito, senza rumori di fondo e con una persona alla volta che parla. Deve essere il più semplice possibile per avere una migliore resa. I costi dipendono dal tipo di abbonamento che si sottoscrive. Si può scegliere infatti un abbonamento mensile o annuale che variano anche a secondo dei crediti scelti. Per un mese il prezzo è di 27 euro e 15 crediti, mentre per un anno 179 euro e 120 crediti mensili.

Questa incredibile tecnologia suscita ammirazione ma anche preoccupazione. Si avvicina sempre più il momento in cui non riusciremmo più a distinguere contenuti IA da quelli realistici.