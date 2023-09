La piattaforma di e-commerce Amazon sta proponendo un paio di cuffie Bluetooth 5.3 che se anche non ci servono, è impossibile non acquistarle.

Perché? semplice, il prezzo di queste cuffie è di soli 8 euro. Scopriamo insieme tutte le loro caratteristiche.

Cuffie Bluetooth a soli 8 euro su Amazon

L’antenna FPC integrata in combinazione con Bluetooth 5.3 garantisce una connessione stabile tra gli auricolari Bluetooth H68 e lo smartphone. Rispetto al Bluetooth 5.1, la versione V5.3 aumenta di tre volte la velocità di connessione, riduce il consumo energetico di oltre la metà e compatibile con tutti i dispositivi abilitati Bluetooth, quando si apre la scatola di ricarica, l’cuffie Bluetooth può connettersi automaticamente all’ultimo dispositivo.

La cancellazione del rumore ENC e CVC 8.0 garantiscono chiamate ininterrotte e chiare sull’cuffie Bluetooth wireless. Ogni cuffie Bluetooth senza fili dispone di due microfoni. Questi quattro microfoni migliorati offrono una tecnologia di chiamata con cancellazione del rumore, che blocca efficacemente l’80% dei rumori di fondo. Quando si parla al telefono, ci sono solo due persone al mondo.

Le cuffie senza fili soddisfano il grado di impermeabilità IP7, realizzati con nanomateriali, gli auricolari wireless sono leggeri e impermeabili, resistenti al sudore e alla polvere. Nonostante la sua leggerezza, la sua batteria non è da sottovalutare, gli wireless earbuds durano 8 ore con una singola carica e la custodia di ricarica ti dà 32 ore in più di utilizzo, regalandoti 40 ore di utilizzo. Come anticipato precedentemente, si possono acquistare seguendo questo link a soli 8.99 euro.