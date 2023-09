Vodafone, grazie alla promo ricevi un buono Amazon di 100 euro

Con l’obiettivo di attrarre nuovi clienti e incentivare le attivazioni online, Vodafone ha lanciato una promozione speciale per le sue offerte di rete fissa. A partire dal 12 settembre 2023, chi attiva un’offerta di rete fissa Vodafone in tecnologia FTTH, FTTC, ADSL o FWA può beneficiare di un buono Amazon del valore di 100 euro. Questa iniziativa promozionale non è nuova: era già stata proposta nel luglio 2023 e, più recentemente, dal 28 agosto all’11 settembre 2023, l’operatore aveva offerto un buono Pulsee Luce e Gas fino a 240 euro per le attivazioni online.

Vodafone: le varie offerte della compagnia

La promozione con il buono Amazon è valida fino al 15 settembre 2023 e si applica a diverse offerte di rete fissa, tra cui Internet Unlimited, Casa Wireless+ e altre. Per beneficiare dell’offerta, i clienti possono attivare il servizio direttamente sul sito ufficiale di Vodafone, dove è possibile verificare la copertura e completare l’intera procedura di attivazione. In alternativa, è possibile contattare l’operatore telefonicamente.

Le offerte di Vodafone in Fibra, FTTC e ADSL includono Internet Unlimited, Internet Unlimited V-MAX e Family Plan. Internet Unlimited offre una connessione illimitata con velocità fino a 2,5 Gbps in download e fino a 500 Mbps in upload. Il prezzo varia a seconda che il cliente sia già cliente Vodafone di rete mobile o meno. Internet Unlimited V-MAX, invece, include servizi aggiuntivi come Rete Sicura Family e il ripetitore Super Wi-Fi 6 Extender. Family Plan, un’offerta convergente, combina una connessione illimitata con una SIM Vodafone con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G.

Per quanto riguarda le offerte in tecnologia FWA, Vodafone propone Casa Wireless+ e Casa Wireless+ Convergente. Entrambe le offerte offrono chiamate illimitate e traffico dati illimitato, con velocità massime su rete 5G di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Dopo l’attivazione dell’offerta, Vodafone invierà una email all’indirizzo fornito dal cliente con un link a un modulo online. Compilandolo entro il 31 dicembre 2023, il cliente potrà richiedere il codice del buono Amazon, che verrà poi inviato allo stesso indirizzo email. È importante notare che la promozione è limitata e Vodafone prevede di distribuire buoni per un valore complessivo di 70.000 euro (IVA esclusa).