PosteMobile riesce ancora una volta a catturare l’attenzione degli innumerevoli consumatori oggi interessati al cambio operatore, mettendo sul piatto una campagna promozionale degna di nota, arricchita con i prezzi più bassi del normale, ed un risparmio davvero invitante.

Tutto questo è possibile con la Creami Extra WOW 150, soluzione che un costo di soli 8,99 euro al mese, e che può essere richiesta direttamente da parte di un qualsiasi utente. Come avrete potuto intuire, non sono previsti vincoli contrattuali di durata, né legati alla portabilità, ciò si tramuta nella piena possibilità di richiederla in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi, se non i 20 euro necessari per l’attivazione (di cui 10 euro sono comprensivi di prima ricarica).

Premete qui per collegarvi subito al nostro canale Telegram, dove troverete ad attendervi i codici sconto Amazon in esclusiva ed anche i prezzi più bassi del momento.

PosteMobile, a sorpresa arriva la promo da 150 giga

Con PosteMobile non si scherza, la promozione del mese di Settembre vuole distinguersi dalla massa, mettendo già sul piatto uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti prima, e senza obbligare il consumatore a doverlo versare tramite il conto corrente o la carta di credito. Allo stesso modo non sono previsti vincoli di durata, così da poter effettivamente godere della portabilità in un qualsiasi momento, senza versamento di contributi aggiuntivi.

Il risparmio da PosteMobile passa poi per il prezzo di soli 8,99 euro, oppure anche un bundle che complessivamente non poteva essere migliorie: 150 giga in 4G+, minuti e SMS infiniti che possono essere utilizzati verso chiunque. Da notare che la velocità di navigazione è fissata a 300 Mbps in download, risultando una delle più rapide tra i MVNO.