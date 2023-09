Kena Mobile è davvero attenta e sempre pronta a soddisfare le esigenze dei consumatori, mettendo sul piatto un rapporto qualità/prezzo più unico che raro. Le occasioni migliori del mese di Settembre fanno letteralmente sognare gli utenti finali, con un risparmio che davvero non ha nulla da invidiare ai più importanti operatori telefonici del nostro paese.

Da Kena Mobile arriva infatti la promozione che punta a regalare la prima mensilità, infatti coloro che attiveranno la suddetta offerta potranno avere in cambio 100 giga completamente gratis, da utilizzare liberamente a piacimento. Allo stesso modo, coloro che la richiederanno sul proprio numero, ricordando comunque che si tratta di un’offerta limitata ai soli uscenti da Iliad o MVNO, potranno avere tutto completamente gratuito in fase iniziale, ovvero non si pagheranno attivazione, consegna a domicilio o SIM.

Se volete essere aggiornati sulle offerte Amazon esclusive, allora dovete iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale, che trovate inserito qui.

Kena Mobile, le offerte sono le migliori, anche con 100 giga gratis

Approfittare della promozione di Kena Mobile, rispettando i suddetti requisiti, è comunque possibile per moltissimi utenti in Italia. Il costo mensile da sostenere si aggira attorno ai 5,99 euro al mese, un canone che forse è tra i più bassi che abbiamo mai visto sul territorio nazionale, considerando che è esente da vincoli di durata, e che può essere interamente versato con il credito residuo.

Osservando meglio da vicino il bundle, notiamo comunque la presenza di un quantitativo di giga molto elevato, addirittura 100 giga al mese, con 200 SMS e minuti illimitati che possono essere utilizzati come meglio si desidera. La navigazione, purtroppo, presenta un limite importante, infatti non sarà possibile superare i 60Mbps in download, anche nelle più perfette condizioni di connessione.