WINDTRE, a Settembre non puoi non approfittare delle tariffe low cost per la Fibra

WINDTRE si conferma come uno dei principali protagonisti nel panorama delle offerte Internet per la rete fissa. Questo provider offre soluzioni vantaggiose non solo in termini di connettività Internet e servizi telefonici, ma anche con servizi aggiuntivi come l’abbonamento ad Amazon Prime per un anno e il Wifi Calling.

Windtre: le promozioni Fibra

Le offerte Internet casa di WINDTRE sono disponibili nelle versioni FTTH o FTTC. La connettività ADSL, invece, è stata sostituita dalla tecnologia FWA. Per coloro che non necessitano di una connessione veloce da casa, WINDTRE propone una tariffa solo voce “base”. La Super Fibra, o Internet 200 nella versione in fibra mista rame, rimane la tariffa di punta del listino, offrendo sconti sul canone, Amazon Prime incluso per un anno e vari vantaggi extra per chi possiede già un’offerta mobile WINDTRE su smartphone.

Le principali offerte Internet casa WINDTRE di settembre 2023 includono: