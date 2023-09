TIM intensifica la sua presenza sul mercato della telefonia mobile in questo mese di settembre. Il provider italiano non vuole essere subalterno agli altri grandi operatori dopo l’estate. Il gestore ha messo nel mirino Iliad e la sua tariffa in edizione limitata Flash 180: contro questa proposta TIM risponde con altre due ricaricabili molto interessanti.

TIM, le promozioni Wonder per convincere tutti i clienti

Nel novero delle promozioni del provider italiano a settembre gli abbonati di TIM potranno scegliere ancora le offerte Wonder. Le tariffe Wonder saranno disponibili per il pubblico in una duplice e conveniente variante.

Una prima opzione per la TIM Wonder prevede per il pubblico chiamate senza limiti verso tutti i fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque ed anche 100 Giga per la connessione di rete, anche con l’ausilio del 5G. Il costo per gli abbonati sarà di soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

Nella seconda variante, invece, la tariffa per i clienti avrà un costo commerciale di rinnovo pari a 7,99 euro al mese. I consumi prevedono chiamate ed SMS senza limiti e verso tutti più 70 Giga per navigare in internet, sempre con il 5G incluso.

Come in passato, anche in questa circostanza, gli abbonati dovranno aggiungere al costo per il rinnovo mensile anche un pagamento una tantum il cui valore è di 10 euro per l’attivazione della SIM. Anche la portabilità della rete, per restare in tema di conferme, da altro operatore sarà necessaria per sottoscrivere le tariffe Wonder. Per la portabilità saranno sempre necessari sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.