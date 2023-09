I trucchi disponibili su WhatsApp sono molteplici, ed allo stesso tempo decisamente interessanti, che portano i consumatori ad estendere al massimo l’usabilità dell’app, indipendentemente dalla versione del sistema operativo di cui si è in possesso, sia esso Android o iOS.

Pochissimi sono gli utenti che al giorno d’oggi conoscono completamente l’app di messaggistica, a causa anche delle crescenti funzioni introdotte nel corso degli ultimi mesi. Con il nostro articolo vi vogliamo iniziare verso l’avvicinamento ai trucchi più nascosti, così da conferirvi una maggiore consapevolezza in merito.

WhatsApp, che trucchi assurdi da conoscere

Se siete soliti ricevere allegati o media, sicuramente vi sarete accorti che il download dei file multimediali è completamente automatico, ma tutto questo va a pesare sulla memoria interna, la quale si ritrova con un quantitativo elevato di file. Nel caso in cui vogliate scaricare solo ciò che volete, allora non vi resta che recarvi in Impostazioni – Chat – download automatico media; dalla nuova schermata troverete svariate opzioni tra cui scegliere, come Quando utilizzi dati mobili (così vengono scaricati nel momento in cui si è all’aperto), quando utilizzi una connessione WiFi o quando segui (l’ultima è consigliata nel caso in cui si desideri scaricare ciò che si vuole).

Con WhatSaid, una applicazione disponibile per gli smartphone Android, potrete andare a creare una vera e propria conversazione falsa, riuscendo così ad ingannare gli utenti. Un trucchetto non di poco conto, perfetto ad esempio per scherzi ad amici e parenti. L’applicazione, se interessati, è completamente gratuita.