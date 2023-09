Il produttore tech Vivo continua ad ampliare la sua proposta di dispositivi. Qualche mese fa, l’azienda aveva annunciato in India Vivo T2, ma ben presto arriverà un nuovo modello. Stiamo parlando del prossimo Vivo T2 Pro. Come mostrano i teaser, questo nuovo smartphone avrà il supporto alle nuove reti di quinta generazione e non solo. Vediamo qui di seguito quanto è emerso.

Vivo sta per annunciare il nuovo Vivo T2 Pro, ecco le presunte specifiche

Nel corso delle ultime ore sono apparsi in rete i primi teaser ufficiali riguardanti il prossimo smartphone di casa Vivo. Come già accennato in apertura, ci riferiamo al prossimo Vivo T2 Pro. Il produttore tech ha infatti pubblicato alcuni teaser sulla pagina ufficiale Vivo India sul social network X.

Dall’immagine teaser pubblicata dall’azienda, possiamo inoltre scorgere un dettaglio piuttosto importante. Possiamo infatti notare la presenza di un ampio display con i bordi curvi ai lati. Questo donerà al design un tocco di eleganza. Dall’immagine possiamo poi scorgere la presenza sul frame laterale del tasto di accensione e spegnimento e del bilanciere del volume.

Sembra in particolare che non sia integrato nessun sensore biometrico nel tasto di accensione e spegnimento. Questo potrebbe quindi indicare la presenza di un display con tecnologia SuperAMOLED (immaginiamo con una frequenza di aggiornamento pari ad almeno 120Hz) e quindi la presenza di un sensore fotografico integrato all’interno dello schermo. Si parla poi della presenza del soc MediaTek Dimensity 7200 e di un sensore fotografico principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine.