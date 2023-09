TIM, le promozioni di settembre ci regaleranno delle gioie

Stai valutando l’idea di cambiare il tuo operatore di telefonia mobile? Settembre 2023 potrebbe essere il momento giusto per farlo, soprattutto se stai considerando di passare a TIM. Questo mese, chi decide di fare il grande passo può beneficiare di una promozione online esclusiva che offre attivazioni e il primo mese di servizio completamente gratuiti. Le tariffe proposte dall’operatore sono estremamente competitive, con offerte che iniziano da meno di 10 euro al mese.

TIM: le offerte del mese sono incredibili

Se provieni da Iliad, Poste o altri operatori MVNO, l’offerta “TIM Power Supreme Web Easy” potrebbe essere la scelta giusta per te. Con un costo di soli 7,99€ al mese, avrai a disposizione ben 150GB di Internet, chiamate illimitate e SMS illimitati. Se invece stai pensando di passare a TIM da ho. Mobile o Lycamobile Plus, l’offerta “TIM Wonder” potrebbe fare al caso tuo. Con un canone mensile di 9,99€, avrai 50GB di Internet e chiamate illimitate. Infine, per coloro che desiderano passare a TIM da Vodafone, WindTre o Very, l’offerta “TIM 5G Power Smart” offre 100GB di navigazione in 5G, chiamate illimitate e 1000 SMS al costo di 14,99€ al mese.

Queste offerte sono solo alcune delle molte disponibili per chi decide di passare a TIM. Grazie a queste è possibile avere una panoramica completa delle offerte disponibili e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. La varietà e la competitività delle tariffe proposte da TIM rendono l’operatore una scelta eccellente per chi desidera un servizio di qualità a prezzi accessibili. Se stai considerando di cambiare operatore, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo e approfittare delle fantastiche offerte di settembre 2023.