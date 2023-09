iPhone 15, le ultime notizie sul nuovo arrivato Apple

Il 12 settembre, Apple ha svelato i dettagli dei suoi nuovi modelli di iPhone, attesi con grande anticipazione dalla comunità tecnologica e dai fan del marchio. Quest’anno, l’attenzione si è concentrata sull’iPhone 15, un dispositivo che promette di portare numerose novità rispetto ai suoi predecessori.

iPhone 15: le caratteristiche tecniche

Una delle principali innovazioni riguarda la porta di ricarica. L’iPhone 15 abbandona la tradizionale presa lightning in favore di una presa USB di tipo C. Questa decisione non è casuale: è una risposta alle nuove normative dell’Unione Europea, che impongono a tutti i produttori di smartphone di adottare questo standard. Questo cambiamento non riguarderà solo l’iPhone, ma anche altri dispositivi Apple, come gli AirPods e gli AirPods Pro.

Esteticamente, l’iPhone 15 potrebbe sembrare simile al modello precedente, l’iPhone 14. Tuttavia, al di sotto della superficie, ci sono molte differenze. Il nuovo iPhone potrebbe presentare un telaio in titanio, un tasto fisico rinnovato e nuove colorazioni, forse in tonalità pastello. Ma la vera rivoluzione potrebbe essere la scomparsa del Notch, la tacca nella parte alta dello schermo, sostituita dalla Dynamic Island. Questa innovazione, già presente nei modelli Pro dell’iPhone 14, non solo nasconde la fotocamera anteriore e i sensori, ma interagisce con il sistema operativo, offrendo funzioni diverse a seconda dell’applicazione in uso.

Per quanto riguarda i modelli, Apple dovrebbe lanciare quattro varianti dell’iPhone 15. Ci saranno due versioni base, l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus, e due versioni Pro, l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max. Quest’ultimo, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere ribattezzato “Ultra”. Le dimensioni varieranno: i modelli base e Pro avranno uno schermo da 6,1 pollici, mentre i modelli Plus e Pro Max avranno uno schermo da 6,7 pollici.

Il prezzo dell’iPhone 15 non è ancora stato confermato, ma si prevede che sarà superiore a quello dell’iPhone 14, il cui modello base ha un prezzo di partenza di 1.029 euro. Infine, per quanto riguarda la disponibilità, è probabile che i nuovi iPhone saranno in vendita una settimana dopo la presentazione, seguendo la tradizione degli anni precedenti.