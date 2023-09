Alcune volte ci si sente molto più sicuri ad installare una videocamera di sorveglianza all’interno della propria casa.

Molte volte, soprattutto durante le vacanze estive, vorremmo dare un’occhiata cosa succede all’interno della nostra abitazione durante la nostra assenza o semplicemente per dare un’occhiata ai nostri animali domestici mentre siamo al lavoro. Tapo di TP-Link può aiutarvi in questo senso.

Tapo di TP-Link in offerta su Amazon

Questa videocamera di sicurezza offre video di alta qualità, un visione notturna fino fino a 8 metri, risoluzione 2K(3MP) Full HD per immagini cristalline. TP-Link Indoor Wi-Fi Camera 2K(3MP). Rilevazione movimento: ricevi istantaneamente notifiche push quando viene intercettato un movimento.

Allarme acustico e luminoso integrato che innesca un effetto sonoro o luminoso per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati. Dispone inoltre di un audio bidirezionale per comunicare con chi si trova in prossimità della telecamera, come un animale domestico per esempio. Supporta anche la MicroSD per chi volesse archiviare i dati registrati.

Il prodotto è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per controllare la telecamera tramite comandi vocali. Il prodotto è attualmente scontato del 10%, seguendo questo link lo pagherete solo 29.69 euro.