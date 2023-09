Euronics, prezzi PAZZI sugli smartphone che distruggono Unieuro

Per riuscire a battere Euronics questa volta ci vorrà qualcosa di veramente grande, siccome l’ultimo volantino presenta prezzi mai visti prima. L’azienda è riuscita nell’intento di promuovere i migliori prodotti nell’ambito della tecnologia senza deludere il suo pubblico.

Proprio in basso è possibile dare un’occhiata al nuovo volantino, il quale in realtà durerà solo fino alle 23:59 di questa sera.

Euronics: ecco alcune delle migliori proposte di oggi in promo

Tra le migliori offerte ovviamente ci sono i prodotti più interessanti nel mondo dell’elettronica, quelli dei quali gli utenti sono sempre a caccia. Euronics ha pensato a prezzi mai visti prima, in modo da battere la concorrenza senza troppi problemi.

Il colosso infatti ha scelto di mettere in prima pagina il prodotto per eccellenza, quello che per tanti mesi gli utenti hanno cercato dappertutto. Si tratta della PlayStation 5, variante in questo caso con carrello CD per i giochi. Il dispositivo arriva per un prezzo di soli 449,90 €, con uno sconto pari a 100 €.

Il secondo prodotto degno di nota che Euronics mette in sconto oggi è da poco, esattamente da ieri, diventato un predecessore. Stiamo parlando dell’iPhone 14 Pro di Apple, che arriva con un prezzo di 1229 € sfruttando addirittura 110 € di sconto rispetto al listino ufficiale.

Chiaramente di sconti ce ne sono davvero tanti, per cui se volete spendere di meno per uno smartphone potrete avere una vasta scelta. I prodotti i medi di gamma nel volantino di Euronics sono infatti molti di più rispetto a quelli top di gamma. Ricordiamo che l’azienda permette anche di dilazionare il pagamento con i finanziamenti in sede.