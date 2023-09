WhatsApp, come risaputo, e diventata a tutti gli effetti l’app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, che gode di miliardi di utenti iscritti, ed è sempre in continua espansione.

Tale caratteristica è determinata soprattutto dal fatto che, la piattaforma, cerca di essere sempre al passo coi tempi, di anticipare i successivi sviluppi tecnologici e di introdurre servizi e funzionalità sempre nuovi che possano migliorare l’esperienza di utilizzo dell’app da parte dei propri utenti.

A tal proposito, sembra che WhatsApp, nell’ultimo periodo, stia lavorando per introdurre un nuovo aggiornamento che farà parlare molto di sé.

Tale aggiornamento, tuttavia, è ancora in fase di elaborazione, non a caso non è stata nemmeno rilasciata la versione beta, destinata ad un numero di utenti selezionati. Scelti al fine di valutare ed esplorare al meglio tutte le modifiche apportate.

Per questa ragione non siamo ancora certi della data di debutto dell’aggiornamento in questione, ma presumibilmente non ci sarà da aspettare ancora molto.

Tuttavia, Meta è piuttosto convinta del fatto che i nuovi cambiamenti dell’app susciteranno un grande scalpore generale.

WhatsApp: cosa aspettarci dal nuovo aggiornamento dell’app?

Il prossimo aggiornamento WhatsApp sarà quello relativo alla versione numero 2.23.13.16 che, come già detto, apporterà delle modifiche davvero significative al noto colosso della messaggistica istantanea.

In particolare le nuove modifiche riguarderanno il piano grafico e il design generale della piattaforma.