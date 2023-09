Vodafone conferma la sua offerta commerciale in questo mese di settembre. Il provider inglese non vuole essere da meno ad Iliad che ancora per qualche ora mette a disposizione di tutti i suoi abbonati l’offerta Flash 180. Come risposta il gestore inglese ha rilanciato una sua storica e vantaggiosa ricaricabile.

Vodafone, il ritorno della promozione con 70 Giga

Nel mese di settembre, tutti i clienti che scelgono una SIM di Vodafone potranno attivare la Special 70 Giga. I consumi di questa ricaricabile prevedono chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed un pacchetto con 70 Giga per la connessione di rete, da utilizzare attraverso la tecnologia del 5G.

La Special 70 Giga può riscuotere un grande successo per il pubblico, in particolare modo grazie al costo davvero contenuto pari a 7,99 euro ogni mese. Gli utenti dovranno aggiungere una componente una tantum il cui valore è pari a 10 euro per la ricezione e l’attivazione della SIM.

In linea con altre ricaricabili del passato, anche in questa circostanza gli utenti che scelgono la Special 70 Giga dovranno effettuare la portabilità del numero da altro operatore, in primis da Iliad o anche da altri gestori come TIM e WindTre. Per completare quest’operazione saranno necessari come sempre sino a tre giorni lavorativi.

Per i clienti che decidono di attivare questa ricaricabile infine c’è una garanzia: Vodafone si impegna a mantenere il costo bloccato durante il primo semestre dall’attivazione della SIM, senza quindi alcun pericolo di rimodulazione da parte degli utenti.