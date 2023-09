Unieuro ripropone una sfida a tutte le altre realtà del territorio, mettendo sul piatto nuovi prezzi bassi su cui è possibile fare affidamento, nell’ottica comunque di riuscire a spendere relativamente poco, anche sull’acquisto di smartphone più o meno recenti.

Tutti gli ordini, come sempre accade quando parliamo di Unieuro, possono tranquillamente essere completati nei negozi fisici in Italia, ed anche online sul sito ufficiale. Da notare, ad ogni modo, che coloro che opteranno per l’online, potranno avere in cambio anche la spedizione gratuita diretta al proprio domicilio.

Aprite il nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete ad attendervi i codici sconto Amazon gratis ed un elenco incredibile di offerte assurde.

Unieuro, occasioni incredibili nel volantino

Fino al 21 settembre gli utenti possono acquistare grandi prodotti al giusto prezzo da Unieuro, arriva il volantino a Tasso Zero con tantissimi sconti da non perdere di vista, tra cui ad esempio, già in prima pagina, troviamo il bellissimo Samsung Galaxy S23 Ultra, che costa solamente 1199 euro.

Volendo a tutti i costi acquistare uno smartphone, sempre nella fascia alta troviamo il Galaxy Z Flip5, proposto alla medesima cifra, per poi scendere verso dispositivi decisamente più economici, come Galaxy A34 a 349 euro, Galaxy A23 a 229 euro, Xiaomi Redmi 12 Pro a 299 euro, per finire con Galaxy A14 a 179 euro, oppure Galaxy A04s a soli 109 euro. La maggiore parte dei modelli, come avete potuto notare, sono in vendita a basso prezzo, solo Honor 90 viene commercializzato a 499 euro.

Tantissimi sconti vi attendono oggi da Unieuro, approfittatene subito aprendo il sito ufficiale, oppure collegandovi alle pagine sottostanti.