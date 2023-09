ho.Mobile nasconde all’interno del proprio catalogo un’offerta davvero molto interessante, nata per invogliare il consumatore al cambio operatore, ancora meglio se proveniente dalle dirette rivali, come i vari MVNO presenti sul mercato, oppure semplicemente Iliad.

A differenza di quello che si potrebbe pensare, la suddetta è una promozione operator attack, ciò sta a significare che l’attivazione è possibile solo alle suddette condizioni, e con la portabilità obbligatoria del numero originario. Richiederla è ad ogni modo molto semplice, poiché basterà collegarsi al sito ufficiale, e premere i relativi link per ricever la SIM direttamente al proprio domicilio.

ho.Mobile, tutte le nuove offerte molto speciali

Il suo costo fisso è di soli 7,99 euro al mese, una promozione davvero più unica che rara, perfetta per invogliare il consumatore al cambio operatore telefonico, pur comunque garantendo un risparmio più unico che raro.

Il bundle effettivamente integrato è di quelli importanti, si parte da ben 180 giga di internet alla massima velocità di navigazione possibile, affiancati da illimitati minuti e SMS, che l’utente finale potrà decidere di spendere a piacimento sul territorio nazionale.

Nel momento in cui verrà attivata non vengono poste limitazioni particolari, infatti non è previsto alcun vincolo contrattuale di durata, l’utente potrà pagare il canone tramite il credito residuo, ed oltretutto la navigazione massima raggiungibile è in 4G, ma non più di 60Mbps in download, anche con condizioni di connessione perfette.