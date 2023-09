A quanto pare è all’orizzonte un nuovo smartphone del noto produttore tech Samsung. Ci riferiamo in particolare al prossimo medio di gamma Samsung Galaxy A25 e, nel corso delle ultime ore, sono emersi in rete diversi dettagli tecnici grazie ai risultati benchmark di Geekbench. Vediamo qui di seguito quanto è emerso.

Samsung Galaxy A25, arrivano i primi risultati benchmark di Geekbench

Nel corso delle ultime ore sono stati pubblicati sul noto portale Geekbench i risultati dei benchmark del nuovo Samsung Galaxy A25. Come già detto, ci troveremo di fronte ad uno smartphone di fascia media. In particolare lo smartphone, noto per il momento con il numero di modello SM-A256B, potrà contare sul supporto alle nuove reti di quinta generazione.

Questo sarà possibile grazie alla presenza di uno dei processori prodotti da Samsung. Stiamo parlando del soc Exynos 1280. Stando ai risultati dei benchmark, a supporto delle prestazioni saranno presenti tagli di memoria comprendenti almeno 8 GB di memoria RAM. Oltre a questo, sembra confermata a bordo la presenza del sistema operativo Android 13.

Per quanto riguarda i punteggi, invece, lo smartphone ha totalizzato 973 punti in single core e 2106. Il portale di benchmark Geekbench non ha rivelato altre informazioni. Tuttavia, grazie a precedenti rumors, sappiamo che il prossimo Samsung Galaxy A25 avrà sul fronte un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.4 pollici e potrà contare sulla presenza di una batteria da ben 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 25W. Sappiamo poi che sul retro lo smartphone potrà contare su ben tre fotocamere, di cui un sensore fotografico principale da 50 MP.