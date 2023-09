Il desiderio di essere al sicuro nella propria abitazione, sta portando sempre più persone a scegliere di acquistare e istallare videocamere di sorveglianza. Non è difficile trovarle, su Amazon ce ne sono a bizzeffe e con neanche troppo denaro possono essere posizionate dove si vuole, ad esempio nei punti di accesso. In questo modo si può controllare la casa senza troppe difficoltà ed avere tutti i movimenti sott’occhio.

Con l’avanzare della tecnologia, poi, i sistemi si sono adeguati e le aziende produttrici di videocamere hanno creato delle applicazioni da far scaricare sullo smartphone per far avere ai loro clienti tutto a portata di mano. Sembra tutto molto semplice, ma un errore potrebbe costarvi un bel giro in tribunale. Esistono, infatti, diverse regole da rispettare nel posizionamento delle camere e se non le si rispetta, si potrebbe rischiare anche più di una semplice multa.

Videocamere: quali sono le regole da seguire

Il Garante per la Privacy ha recentemente pubblicato una scheda con tutte le informazioni riguardanti le regole fondamentali da seguire per istallare videocamere di sicurezza a casa propria. In particolare, ci sono accorgimenti da seguire per non rischiare di essere richiamati.

Il primo è che le videocamere devono essere posizionate in modo che riprendano esclusivamente le aree di propria pertinenza. Non devono riprendere nulla al di fuori della propria proprietà, neanche uno spicchio piccolo appartenente a qualche altra abitazione: si va contro la legge.

Ovviamente, non si possono riprendere le strade, essendo un sistema privato e non approvato dal paese di residenza. Non si può in alcun modo riprendere una zona che non sia propria dove passano delle persone. Se abitate in un condominio, il sistema deve essere istallato solo dopo l’approvazione della maggioranza degli inquilini durante un’assemblea.

Le registrazioni, se riprendono oggetti o persone non appartenenti al proprio nucleo familiare, non possono essere condivise in alcun modo, soprattutto sui social.

Sembrano regole quasi stupide, ma se non le si rispetta si finisce in grossi guai. Ergo: se state pensando di acquistare una videocamera di sicurezza cercate di capire bene dove poterla posizionare.