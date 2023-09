Cina, terminate le navi cargo utilizzate per trasportare auto

Il panorama automobilistico globale sta subendo una trasformazione radicale, con la Cina che emerge come uno dei principali protagonisti. Le case automobilistiche cinesi stanno affrontando una sfida inaspettata: una carenza di navi per il trasporto di automobili nuove a causa della crescente domanda. Questa situazione ha portato a un aumento dei costi di noleggio e ha spinto aziende come BYD a investire ingenti somme per acquisire navi da trasporto auto. BYD, anticipando la sua espansione in Europa, ha stanziato circa 600 milioni di dollari per sei delle più grandi navi da trasporto auto mai realizzate, con consegne previste nei prossimi tre anni.

Cina: la situazione attuale e quella futura

La domanda di auto cinesi è in aumento, e le esportazioni di veicoli cinesi stanno crescendo a ritmi vertiginosi. Questa crescita è alimentata dalla percezione che le auto cinesi offrano un buon rapporto qualità-prezzo. Tuttavia, il mercato interno cinese sta affrontando sfide a causa delle rigide politiche zero Covid adottate dal governo, che hanno influenzato negativamente la fiducia dei consumatori.

A livello internazionale, le case automobilistiche cinesi stanno espandendo la loro presenza in diverse regioni. In Russia, ad esempio, molte marche occidentali si sono ritirate a causa delle tensioni in Ucraina, offrendo alle aziende cinesi l’opportunità di consolidare la loro presenza. Questo è stato ulteriormente rafforzato da accordi specifici tra Pechino e Mosca. Nel sud-est asiatico, Sud America e Messico, i marchi cinesi stanno guadagnando terreno. In Messico, la Chevrolet Aveo è basata su un modello Wuling, frutto di una partnership tra SAIC e General Motors. Volkswagen ha anche osservato che la Cina ha un vantaggio di 2-3 anni sull’Europa in termini di infrastrutture per veicoli elettrici.

Tuttavia, il mercato statunitense rimane una sfida per le case automobilistiche cinesi. Le tariffe imposte durante l’amministrazione Trump, e mantenute dall’amministrazione Biden, su auto cinesi, sia tradizionali che elettriche, hanno ostacolato l’ingresso di queste vetture nel mercato USA.

In sintesi, mentre la Cina si sta affermando come una potenza dominante nel settore automobilistico globale, sta anche affrontando una serie di sfide logistiche e di mercato. La sua capacità di superare questi ostacoli determinerà la sua posizione nel panorama automobilistico mondiale nei prossimi anni.