Auto elettriche, mille volte meglio delle vetture tradizionali (o forse no)

L’industria automobilistica sta vivendo una rivoluzione con l’ascesa delle auto elettriche (EV). Questi veicoli, pur essendo al centro dell’attenzione per le loro potenziali implicazioni ambientali, sollevano interrogativi sulla loro convenienza economica rispetto alle tradizionali auto a combustione interna. Uno studio condotto da Theconversation ha esplorato questa questione, analizzando l’uso delle auto dal punto di vista strettamente finanziario.

Auto elettriche: tutto dipende dalle distanze

Le auto elettriche sono particolarmente vantaggiose in ambito urbano, dove la frequenza delle fermate e delle partenze consente di sfruttare al meglio i recuperi di energia di frenata, uno dei principali vantaggi degli EV. In città, chi percorre pochi chilometri può beneficiare della comodità di ricaricare l’auto a casa, evitando soste frequenti alle stazioni di ricarica. Tuttavia, quando si tratta di lunghe distanze, la situazione cambia. Le colonnine di ricarica autostradali tendono ad avere costi più elevati rispetto a quelle cittadine o domestiche. Inoltre, le auto a combustione interna sono più efficienti in autostrada, dove ci sono meno fermate e partenze.

L’analisi ha considerato vari fattori, tra cui il prezzo di acquisto, i costi di utilizzo, i costi fissi e le spese per manutenzione e revisioni. I risultati mostrano che le auto elettriche sono particolarmente convenienti per chi percorre non più di 9.000 km all’anno in città. Per chi utilizza l’auto in modo misto, tra città e autostrada, la convenienza inizia solo superando i 27.000 km all’anno, equivalente a circa 2.200 km al mese.

Un altro aspetto da considerare è il costo dell’energia. Mentre in città è possibile sfruttare tariffe elettriche domestiche più convenienti, l’uso misto o non urbano potrebbe richiedere l’utilizzo di stazioni di ricarica con costi energetici più elevati. Questo, combinato con eventuali abbonamenti o tariffe speciali, potrebbe influenzare la convenienza economica degli EV.

In Italia, il prezzo delle auto elettriche rimane un ostacolo per molti consumatori. Ad esempio, le cinque auto elettriche meno costose iniziano da 21.000 euro. Tuttavia, per chi vive e lavora in città, gli EV possono offrire benefici economici tangibili. D’altra parte, per chi percorre lunghe distanze, le auto a benzina o diesel potrebbero ancora rappresentare la scelta più economica.