Avete sempre amato lo stile delle auto da Rally? Allora impazzirete per questo modello di casa Ford. Al Goodwood Festival of Speed l’azienda aveva presentato già una versione del tutto inedita della sua Mustang Mach-E, ora ufficialmente divenuta una variante disponibile della serie. Si tratta infatti della Mach-E Rally.

La nuova fantastica Mach-E sembra proprio un auto da corsa, caratterizzata da un giallo sgargiante ma non troppo, sulla quale sono posizionate due strisce nere adesive in totale contrasto. Da notare inoltre i nuovi cerchi, da 19″ di colore bianco ispirati allo stile classico dei Rally. Non so voi ma noi vediamo un auto un po’ stile Bumblebee dei film Transformers, sapete cosa intendiamo? Magari potrebbe trasformarsi in un attimo in un robot gigante, Comunque, bando alle ciance e scopriamone tutti i dettagli.

Le caratteristiche della nuova auto elettrica Ford

L’auto elettrica Ford ha in dotazione due motori elettrici, AWD, per una potenza da 480 CV. È supportata da una batteria da 91 kWh, che offre al guidatore ben 400 km di autonomia. Trattandosi di una versione speciale ispirata ai rally, ha anche delle ottimizzazioni speciali che li richiamano. Le sospensioni sono infatti state rialzate di 20 mm e possiede ammortizzatori MagneRide con molle accuratamente studiate.

La Mach-E Rally svela una calandra in un particolare color nero opaco, nella quale sono incastonate le luci fendinebbia dalla forma tonda. Nella parte frontale è subito evidente uno splitter, sempre di colore nero a contrasto, posizionato sotto il paraurti. Non passa inosservato neanche il grande spoiler posteriore, anche questo richiamante gli arbori dalla Ford nelle gare rally.

Esternamente è possibile notare la presenza di scudi protettivi che sono stati aggiunti appositamente per il fondo vettura e la lucidità data dalla protezione trasparente che serve per proteggete la stupenda verniciatura.

Non è solo il design ad essere Rally. La Ford, per tale vettura, ha creato un percorso apposito sterrato in un campo di prova situato nel Michigan, dove ha testato i prototipi per 800 km. Non un percorso qualunque, ma disegnato e studiato dai veri veterani del relly.

Da tutte le prove è stata generata l’innovativa modalità Rally Sport di guida. Grazie ad un software speciale, si ha un’accelerazione graduale che facilita la vettura nelle sterzate. Per il design interno troverete sempre dei richiami allo stile ispirante, con dettagli di colore bianco sul volante e anche sulla plancia, oltre a nuove cuciture e sedili ricostruiti.

L’auto sarà disponibile dai primi mesi del 2024, ad un costo che si vocifera aggirarsi intorno ai 65.000 dollari. Un auto elettrica dall’aspetto così aggressivo ed elegante non si era mai vista.