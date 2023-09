Whatsapp, l'alta definizione conquista anche la piattaforma di messaggistica

WhatsApp, la celebre applicazione di messaggistica, ha recentemente completato il rilascio di una funzionalità attesa da tempo: la condivisione di immagini e video in alta definizione (HD). Questa novità, inizialmente testata in versione beta, è ora accessibile a tutti gli utenti globalmente. La funzione permette di inviare contenuti multimediali mantenendo una qualità superiore rispetto al passato, un’aggiunta che migliora notevolmente l’esperienza dell’utente.

Whatsapp: arrivano le foto e i video in HD

Il processo di distribuzione di questa funzionalità ha avuto inizio con i beta test, durante i quali gli utenti potevano condividere foto e video in HD. Una volta selezionato il contenuto da inviare, è ora possibile scegliere tra “Qualità standard” e “Qualità HD”. Quest’ultima opzione consente di inviare il file nella sua risoluzione originale, garantendo una qualità visiva superiore. Inoltre, i file inviati in alta risoluzione vengono contrassegnati con un tag “HD” all’interno della conversazione, permettendo agli utenti di distinguere facilmente i contenuti di alta qualità.

Per quanto riguarda i video, è importante sottolineare che, se si desidera condividere un video con risoluzione 8K, verrà inviato con una risoluzione massima di 720p. Tuttavia, esiste un modo per bypassare questa limitazione: inviando il video come documento. Questa procedura è stata ulteriormente semplificata nella recente versione beta di WhatsApp.

Infatti, l’aggiornamento beta più recente, che porta l’app alla versione 2.23.19.3, ha introdotto una nuova funzionalità che facilita la condivisione di foto e video in qualità originale. Nel selettore documenti, è stata aggiunta una nuova voce “Choose from gallery”, che consente agli utenti di selezionare rapidamente contenuti dalla galleria delle app. Questa novità rende il processo di selezione e invio di file in qualità originale ancora più intuitivo e veloce.