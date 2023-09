Squadra che vince non si cambia, almeno in casa Kena Mobile. Siamo ormai giunti a settembre 2023 e l’operatore telefonico virtuale ha infatti deciso di continuare a proporre il suo attuale catalogo di offerte mobile. Tra queste, sarà ancora disponibile anche la super offerta denominata Kena 5,99 100 GB Promo TOP. Vediamo qui di seguito le migliori offerte dell’operatore.

Kena Mobile proroga a settembre le sue offerte, tra cui Kena 5,99 100 GB Promo TOP

Settembre è appena iniziato e i vari operatori telefonici si apprestano ad aggiornare il proprio catalogo. Non è questo il caso di Kena Mobile, però. Come già accennato in apertura, l’operatore ha deciso di continuare a proporre il suo stesso catalogo multimediale. Questo perché le offerte mobile dell’operatore sono davvero convenienti e super apprezzate dagli utenti.

Una delle più interessanti e che continuerà ad essere disponibili è Kena 5,99 100 GB Promo TOP. Questa è infatti un’offerta favolosa dal costo davvero ridicolo di appena 5,99 euro. Nel suo bundle mensile sono inclusi ben 130 GB di traffico dati da poter utilizzare per navigare con connetti 4G, minuti di chiamate senza limiti e 200 SMS verso tutti i numeri.

L’operatore virtuale può comunque contare su altrettante offerte interessanti. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta mobile Kena 7,99 150 GB. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese addirittura 150 GB di traffico dati. In alternativa, se si vuole spendere meno, è disponibile l’offerta mobile Kena Voce 4,99 Promo. Il costo è di 4,99 euro al mese e sono inclusi 1 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti e 200 SMS verso tutti i numeri.