Euronics raccoglie l’eredità dell’estate 2023 con un volantino che vuole in tutti i modi spingere gli utenti all’acquisto, mettendo sul piatto prezzi economici ed un risparmio davvero più unico che raro. Il risparmio è cosa rara di questi tempi, ma grazie all’attuale campagna promozionale è davvero facile pensare di spendere poco.

Gli acquisti, al netto di vincoli sconosciuti, possono essere effettuati anche online sul sito ufficiale, così da essere sicuri di accedere ai migliori prodotti anche stando comodamente seduti sul divano di casa propria. Non dovete dimenticarvi, ad ogni modo, che tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, oltre che essere no brand.

Euronics, tutti i nuovi sconti incredibili

Avete tempo fino al 13 settembre per riuscire ad approfittare di un volantino Euronics davvero unico, capace di variare su più campi, sino ad arrivare all’ambitissimo gaming, con la Sony PS5 acquistabile a 449 euro.

Molto buoni sono anche gli sconti legati al mondo degli smartphone, con il focus su Apple, con iPhone 14 Pro disponibile a 1129 euro e iPhone 14 Plus, con il suo prezzo di partenza di 999 euro. Dopo aver acquistato il dispositivo mobile, potrebbe essere il caso di aggiungere anche uno smartwatch, come Watch 8, che costa oggi 459 euro.

Gli smartphone con sistema operativo Android sono diversi, tutti in vendita comunque a prezzi che non superano i 400 euro. Per questi, tuttavia, consigliamo di aprire quanto prima il sito ufficiale, dove si troveranno nel dettaglio più assoluto.