L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha svelato nei mesi scorsi un’offerta davvero stravolgente e con una quantità di traffico dati per navigare davvero enorme. L’offerta in questione è Very 5,99 Summer Flash ed ha un costo per il rinnovo mensile molto basso. Quest’offerta sarebbe dovuta scadere qualche giorno fa, ma ora l’operatore ha deciso di renders disponibile ancora per un po’. Un’occasione quindi sensazionale per passare a Very Mobile.

Very Mobile proroga la super offerta Very 5,99 Summer Flash con 120 GB

Una delle offerte più stravolgenti proposte in questo periodo dal noto operatore telefonico virtuale Very Mobile è Very 5,99 Summer Flash. Si tratta di una proposta davvero sensazionale grazie al suo enorme quantitativo di traffico dati e ora gli utenti potranno ancora attivarla. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco deciso di continuare a proporla.

Si tratta della terza proroga finora per questa promozione. La prima scadenza sarebbe dovuta essere lo scorso 14 luglio. Ora gli utenti interessati ad attivarla avranno tempo fino al prossimo 11 settembre 2023. In particolare, con Very 5,99 Summer Flash sono inclusi ben 120 GB di traffico dati validi per poter navigare con connettività 4G su rete WindTre. Oltre a questo, il bundle di questa offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati. Il costo per avere tutto ciò che offre questa offerta è di soli 5,99 euro al mese.

Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, questa offerta è però riservata i nuovi clienti Very Mobile che decideranno di passare dagli operatori telefonici Iliad, Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.