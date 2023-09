Netflix, servizio fondato nel 1997 per il noleggio di DVD via posta, esattamente 10 anni dopo ha rivoluzionato il mondo dell’intrattenimento creando un prodotto mai visto prima.

Nel 2007 infatti il servizio di noleggio si trasforma in una piattaforma streaming che conteneva un’ampia gamma di contenuti.

Attualmente sono numerosi i servizi in grado di fornire dei contenuti in streaming e la concorrenza è davvero spietata, ma all’epoca Netflix fu un’innovazione unica che li permise di macinare numeri su numeri diventando un problema reale per la tv commerciale e anche per il cinema.

Il catalogo di Netflix, oltre a contenere film, serie tv e documentari di differenti case produttrici, contiene anche degli show auto prodotti che hanno fatto letteralmente impazzire i fan di tutto il mondo: ricordiamo l’adorato Stranger Things, The Crown o Orange is the new black.

Ma andiamo a vedere quali sono i titoli attesi per settembre.

Netflix, cosa aspettarsi con l’arrivo di settembre?

Con l’arrivo di settembre la piattaforma vedrà ampliare il suo catalogo con titoli di film e serie tv attese dai fan. In quest’articolo parleremo principalmente di tre serie tv in uscita durante questo mese.

SEX EDUCATION STAGIONE 4

Il 21 settembre uscirà finalmente la quarta e purtroppo ultima stagione di Sex Education, serie tv inglese che racconta le vicende di alcuni adolescenti alle prese con i primi amori e con il sesso.

DI4RI STAGIONE 2

Il 14 settembre uscirà un’altra serie per ragazzi, la seconda stagione di DI4RI, show tutto italiano che narra le storie degli alunni della 2D.

SPY OPS: OPERAZIONI SPECIALI

Cambiamo del tutto genere con l’uscita dell’8 settembre, SPY OPS:OPERAZIONI SPECIALI, dove ex agenti di CIA e servizi segreti raccontano storie di operazioni di spionaggio.