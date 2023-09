Avete mai sentito parlare del cimitero di Netflix?

Ebbene, esso comprende tutte quelle serie che Netflix ha provveduto a cancellare, in quanto non sono state all’altezza delle aspettative e non sono riuscite a raggiungere i numeri necessari per l’elaborazione di un loro seguito.

Infatti, per entrare a far parte del catalogo di Netflix, considerata attualmente una delle piattaforme streaming più diffuse e apprezzate al mondo, è importante rientrare in degli standard molto alti.

Tutto ciò che interessa alla rinomata piattaforma sono esclusivamente i numeri.

Ovvero le visualizzazioni, le condivisioni, e l’insieme di reazioni in generale se il programma in questione è riuscito a suscitare.

La sfida risulta essere parecchio complicata soprattutto per le serie TV, le quali se non raggiungono un determinato risultato, rischiano di essere cancellate da un momento all’altro, indipendentemente dalla trama e dalle situazioni irrisolte che non sono state ancora affrontate.

Ecco tre serie TV che non sono riuscite a sfuggire al cimitero di Netflix.

Le serie Netflix che sono state destinate alla cancellazione

DEAD END: PARANORMAL PARK La serie è sbarcata nel Luglio del 2022 su Netflix , è stata fin da subito ampiamente lodata grazie ai temi lgbtq trattati.

Essa racconta le vicende di due ragazzi che insieme al loro Carlino parlante cercano di liberare un parco giochi infestato dai demoni.

Tuttavia, dopo ben due stagioni, Netflix procede alla sua cancellazione, annunciata definitivamente nel gennaio del 2023.

Non sappiamo per certo quali sono le ragioni che hanno spinto la piattaforma a interrompere la sua realizzazione, anche perché Dead end: Paranormal Park, era riuscita ad ottenere ampi consensi rimanendo per ben 10 giorni nella top ten delle serie animate più viste.

Tuttavia gli autori della serie animata seppur delusi e molto tristi, hanno annunciato che presto o tardi il programma avrà un suo continuo.

LOCKWOOD & CO La serie abbandona la piattaforma dopo solo una prima stagione ed 8 episodi. Lockwood & Co, era stata vista fin da subito come una serie che avrebbe raggiunto un enorme successo. Successo garantito anche dalla fama dei libri di Jonathan Stroud , cui il programma è ispirato.

La serie racconta delle vicende di giovani dalle capacità soprannaturali che combattono al fine di proteggere il mondo dall’infestazione dei fantasmi. Malgrado all’interno del cast sia presente anche un’attrice piuttosto conosciuta, perché già presente in Bridgerton, ovvero Ruby Stokes (Francesca Bridgerton) e malgrado i soldi investiti nella realizzazione del progetto, Netflix ha annunciato la sua definitiva cancellazione.

La serie non è riuscita infatti a coprire con il suo incasso le spese affrontate dalla piattaforma. Di conseguenza non vi sono stati i presupposti per la realizzazione di una seconda stagione.

SEX /LIFE

L’annuncio della cancellazione di questa serie ha generato davvero malcontenti da parte di innumerevoli fan. Questi, infatti, avevano continuato a seguirla con entusiasmo nel corso delle sue due stagioni.

Si tratta di una serie del genere erotico che è riuscita ad ottenere un ampio successo.

La protagonista è una giovane donna che si ritrova a riscoprire la sua sessualità e i desideri che la caratterizzano.

In questo caso, alcuni malcontenti interni del cast, verificatisi in seguito alla realizzazione dell’opera e il poco successo raggiunto dagli ultimi episodi trasmessi su Netflix, sono stati definitivi per dichiarare la sua fine.