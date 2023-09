Le nuove offerte di Unieuro sono a dir poco spettacolari, nascondono al proprio interno una selva di prezzi bassi e convenienti, con i quali gli utenti possono raggiungere un livello di risparmio più unico che raro. Tutto ciò permette comunque di acquistare praticamente ciò che più si desidera, senza vincoli o limitazioni particolari.

Per spendere poco con Unieuro non sono necessario operazioni troppo complesse, poiché basta recarsi personalmente in un negozio fisico, ed approfittare subito degli sconti; gli utenti che invece non volessero spostarsi dal divano di casa propria, potranno fare affidamento sul sito ufficiale, sul quale si trovano gli stessi sconti, con la consegna gratuita a domicilio.

Unieuro, quali sono i prodotti in offerta

Gli utenti che oggi fossero alla ricerca di un nuovo notebook possono fare affidamento sul volantino di Unieuro, infatti spendendo più di 299 euro, potranno avere in cambio un rimborso del valore massimo di 250 euro, solamente andando a consegnare un vecchio modello, sempre di notebook.

Nell’eventualità in cui, al contrario, si fosse alla ricerca di un nuovo smartphone, ecco che arrivano interessanti promozioni relativamente economiche, a partire dalla fascia più alta, come Galaxy Z Flip5, in vendita a 1249 euro, passando anche per il bellissimo Samsung Galaxy S23, che oggi costa 749 euro.

Tutti gli utenti che invece sono alla ricerca di un prodotto più economico, troveranno pane per i propri denti nei tantissimi dispositivi in vendita a meno di 430 euro, capitanati dal solo Galaxy A54. Gli sconti, come anticipato, sono disponibili anche online sul sito ufficiale.