Gli sconti pazzi del mese di Settembre fanno letteralmente impazzire tutti i consumatori, arrivano tantissime riduzioni sui migliori prodotti in circolazione, con un risparmio assolutamente degno di nota, e la possibilità di accedervi a prescindere dalla provenienza in Italia.

Spendere poco con MediaWorld è decisamente possibile, grazie sopratutto ad una campagna promozionale che non ammette repliche sul territorio, condita magistralmente con prezzi economici e con la possibilità di completare gli ordini direttamente sul sito ufficiale. Quest’opzione facilita di molto la vita del consumatore finale, che si ritrova a conti fatti a poter approfittare della spedizione gratuita al domicilio, senza costi aggiuntivi.

Mediaworld, quali sono i nuovi sconti del momento

La promozione MediaWorld più interessante del momento, che comunque risulta essere attiva anche sul sito ufficiale, consiste più che altro nell’offrire all’utente finale la possibilità di mettere le mani su una bellissima console Sony PS5, ad un prezzo fortemente ribassato: costa solamente 449 euro, contro i 549 euro di listino.

Essendo incluso in confezione solamente un dualsense, gli utenti potranno comunque decidere di aggiungerne un secondo, andando così a spendere solamente 49 euro per l’aggiuntivo, contro i 79 euro di listino. Le occasioni del volantino MediaWorld non terminano chiaramente qui, gli utenti che vogliono approfittare degli sconti potranno poi acquistare innumerevoli giochi first party di Sony a prezzi che vanno da un minimo di 9,99 euro, fino ad un massimo di 59 euro.

