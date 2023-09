Samsung sembra intenzionata ad ampliare la propria offerta di tablet lanciando alcuni nuovi modelli. In particolare, i nuovi device non apparterranno alla famiglia Galaxy Tab S9 ma faranno parte della serie Galaxy Tab S9 FE.

Si tratta della linea Fan Edition che da vita a device potenti, versatili e funzionali ma che presentano un prezzo leggermente inferiore alle varianti classiche. In particolare, stando ai report emersi in questi giorni, i due tablet Samsung saranno il Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+.

Tra le varie informazioni trapelate, una delle più interessanti per gli utenti riguarda certamente il prezzo. Il costo in Europa del Galaxy Tab S9 FE+ in versione Wi-Fi potrebbe partire dal prezzo di 749,99 euro. Questa cifra si intende per il modello base dotato di 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione.

Il prezzo di listino per il Galaxy Tab S9 FE in versione Wi-Fi partirà da 549,99 euro per la variante caratterizzata da 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione. In precedenza, era trapelati il possibile costo dello stesso tablet per il mercato Indiano. Le indiscrezioni riportavano un costo di circa 63.000 rupie indiane che corrispondono a circa 705 EUR.

Ricordiamo che il Galaxy Tab S9 FE sarà caratterizzato da un display LCD da 10.9 pollici e sarà spinto dal SoC Exynos 1380. Ricordiamo che al momento non ci sono dettagli confermati ufficialmente da parte di Samsung. Non resta che attendere maggiori informazioni che certamente non tarderanno ad arrivare.