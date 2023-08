Il colosso sudcoreano Samsung sta progettando l’arrivo dei nuovi tablet top di gamma della serie FE. Stiamo parlando della prossima serie Samsung Galaxy Tab S9 FE. Il suo debutto ufficiale sul mercato sembra essere ormai dietro l’angolo, dato che i device sono stati avvistati sul sito ufficiale di Samsung. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy Tab S9 FE, i nuovi tablet avvistati sul sito ufficiale di Samsung

I nuovi tablet top di gamma di casa Samsung sembrano essere più vicini. Come già accennato in apertura, infatti, in queste ultime ore i nuovi Samsung Galaxy Tab S9 FE sono stati avvistati direttamente sul sito ufficiale del colosso sudcoreano. In particolare, sembra essere confermato che i nuovi modelli saranno due, ovvero Samsung Galaxy Tab S9 FE e Samsung Galaxy Tab S9 FE+.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, però, ancora non si sa molto. Sappiamo solo che il modello più prestante avrà a bordo il soc Exynos 1380 e sul fronte potrà contare su un display con una diagonale da ben 12.4 pollici. Anche il modello base sarà alimentato dallo stesso processore. Le differenze tra i due dispositivi potrebbero dunque riguardare soltanto le dimensioni, anche se per ora non ne abbiamo la conferma ufficiale.

Qualche settimana fa erano però emerse in rete le immagini renders di questi due dispositivi e ci hanno rivelato ulteriori dettagli. Sul retro del modello pro, infatti, saranno presenti ben due sensori fotografici, mentre sul modello base sarà presente un solo sensore fotografico. Vedremo quali altre informazioni emergeranno nei prossimi giorni.