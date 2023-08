Oggi siamo con Lenovo TAB P12, un tablet grande, performante e versatile. La produttività è il suo forte e porta in alto ancora una volta il mondo tablet Android. Questo prodotto funziona davvero bene e ci siamo fatti una bella idea.

Design e caratteristiche tecniche

Nella sua conformazione ottimale il Lenovo TAB P12 comprende anche la cover folio con tastiera e penna Bluetooth. Il tablet conferisce un feeling di premium puro, anche grazie alla cover stessa che si può regolare anche senza tastiera. Quest’ultima è ispirata chiaramente allo stile ThinkPad di Lenovo: ottimo feedback dei tasti così come il touchpad.

Il back mostra una finitura satinata molto bella al tatto. Sul lato ecco anche il lettore per le impronte digitali oltre ai soliti tasti di rito. Sono presenti anche 4 speaker con driver JBL e un alloggiamento per la Micro SD.

Le sue caratteristiche sono molto interessanti: non pesa poco e vanta Android 13 con personalizzazione del software poco invasiva. Il SoC è un MediaTek Dimensity 7050, octa-core da 2.6GHz molto performante, la memoria va da 4 a 8GB di RAM e la memoria interna va da 128 a 256GB. La batteria è da 10.200 mAh con quick charge a 30W.

Il display è da 12.7 pollici di diagonale con risoluzione in 3K con rapporto in 16:10. Il refresh rate è di 60Hz con un contrasto interessante. Ovviamente c’è il Wi-Fi dual band e il Wi-Fi 6. Ci sono due fotocamere: la frontale da 13 MP e la posteriore da 8 MP con apertura f/2.2 utile anche per scattare qualche foto ai documenti. In questo caso infatti le scansioni sono davvero ottime.

Caratteristiche e funzionalità

Ci sono tante utility per la penna e per la produttività, come app utili per le operazioni matematiche. Il Lenovo TAB P12 è provvisto anche di un app per gli appunti, proprio come fosse un quaderno.

Anche sui documenti scansionati sarà possibile lavorarci con la penna, per poi esportarli magari in PDF. L’intrattenimento non passa in secondo piano: è compatibile con Netflix ed offre un’ottima resa. Per la suite documentale, ecco WPS, compatibile con tutto il sistema.

Conclusioni

Questo Lenovo TAB P12 costa 449€ mentre 589€ consentono di portare a casa anche cover con tastiera e penna. Pensando alla versatilità, qualcuno potrebbe paragonarlo ad un laptop o a un Chromebook.

Questo nasce come tablet ma riesce comunque a non fa rimpiangere in alcuni casi un portatile vero e proprio. L’autonomia è discreta, le prestazioni anche e l’utilizzo di penna e tastiera lasciano aprire uno scenario diverso: si tratta infatti di un ottimo strumento di lavoro per studenti e lavoratori.

Se vogliamo essere un po’ pignoli, la frequenza di aggiornamento avrebbe potuto essere superiore. Insomma, noi lo consigliamo a chi ne ha bisogno vista la sua validità.