Parlando di Android auto, ci riferiamo a quell’app che si propone di rendere alcune funzioni degli smartphone Android accessibili ed utilizzabili anche durante la guida. Ciò è reso possibile attraverso l’ utilizzo del piccolo display di cui dispongono alcune automobili.

Fin dal suo primo lancio, Android Auto non è stato funzionante fin da subito al cento per cento. Nel senso che, malgrado il servizio fosse comunque disponibile ed utilizzabile per chiunque, non è stato mai completamente privo di bug o di problematiche che sono state poi portate a galla dagli utenti.

Tale situazione persiste ancora oggi.

Infatti, in occasione del rilascio della versione 10.3 di Android auto, da parte di Google, quest’ ultimo si è posto l’obiettivo di risolvere alcune problematiche. Alcune delle quali sono state individuate nella versione precedente dell’ app, ovvero 10.2.

Android Auto e le problematiche che ne derivano

Come suo solito Google non ha rilasciato molte informazioni circa le novità che potremmo trovare nella nuova versione di Android auto 10.3.

È piuttosto semplice supporre che l’azienda si sia occupata principalmente di risolvere e correggere tutti quei bug ed “errori”, che erano stati evidenziati nella versione precedente, tra cui l’impossibilità di accedere ai comandi vocali dell’app.

Per questa ragione, Google procede con un rilascio graduale della versione 10.3, ovvero di ogni tre o quattro settimane.

In questo modo, man mano che gli utenti la utilizzano, eventuali bug o errori di sistema individuati potranno essere risolti sul momento e l’App rilanciata sul mercato. Senza che troppi utenti ne abbiano già fatto esperienza, e di conseguenza abbiano già notato quelle problematiche preesistenti.

Attualmente su Google Store la versione stabile è installabile di Android auto è la 10.2.63324.

Mentre per coloro che sono interessati alla rielaborazione del 10.3 per una questione di curiosità o semplicemente per la risoluzione di alcune problematiche, non siamo certi se continuare di rimanere con la versione precedente o provare a installare quella nuova.

Tuttavia nel caso si prende in considerazione quest’ultima scelta, sarà possibile installare l’App, in quanto disponibile su Internet e di farlo manualmente. Mettendo in atto la guida di installazione che è presente on-line.