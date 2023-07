Il noto produttore cinese Lenovo continua a sviluppare non solo nuovi smartphone, ma anche nuovi tablet. Uno degli ultimi arrivati, in particolare, è il nuovo Lenovo Tab P12, un tablet appartenente alla fascia media del mercato ma con tante caratteristiche di rilievo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Lenovo annuncia ufficialmente il nuovo tablet mid-range Lenovo Tab P12

Il produttore cinese Lenovo ha da poco presentato sul mercato un nuovo tablet. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del nuovo Lenovo Tab P12, un dispositivo ben curato esteticamente e con una scheda tecnica di tutto rispetto. Le cornici attorno al display sono simmetriche tra loro e non sono troppo pronunciate.

Nello specifico, troviamo un grande display con una diagonale da 12.7 pollici. Si tratta di un pannello LTPS LCD con risoluzione FullHD. Peccato per il refresh rate dello schermo, che si ferma sui 60Hz. Frontalmente trova poi posto una fotocamera anteriore grandangolare da 13 MP. Le prestazioni sono affidate al soc MediaTek Dimensity 7050 a cui sono affiancati 4/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno.

Il nuovo tablet presenta poi una batteria mostruosa da ben 10200 mah ed è inoltre presente il supporto alla ricarica rapida da 30W. Non mancano poi diversi accessori molto utili, come la cover con tastiera e il pennino Lenovo Pen Plus, inclusa nella confezione di vendita. Il sistema operativo installato a bordo è poi Android 13 e non mancano nemmeno quattro speaker audio.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet mid-range Lenovo Tab P12 sarà distribuito sul mercato ad un prezzo iniziale di 400 euro.