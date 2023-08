Ancora aumenti sulla bolletta dell’energia elettrica, l’Italia non ne può più.

Attualmente il nostro paese sta affrontando uno dei periodi di forte crisi economica, più grave degli ultimi anni. Tale situazione è determinata sicuramente dal lascito del lockdown, dagli effetti della guerra in Ucraina che ha rotto il precedente equilibrio dei rapporti internazionali e dal conseguente aumento dei costi dei consumi e dei beni di prima necessità.

L’ultima “novità” del momento, riguarda un aumento davvero considerevole della bolletta dell’energia elettrica. Stiamo parlando di un aumento del 40 % circa dei prezzi internazionali rispetto a quelli attuali.

Bolletta del gas e dell’energia elettrica, le stime dell’Inverno

La percentuale di aumento dei costi della bolletta dell’energia elettrica è stata stimata dalla Nomisma energia, la società indipendente di ricerca in ambito energetico ed ambientale.

Sul mercato internazionale il prezzo dell’energia elettrica arriva a raggiungere i 138 euro a Mwh, generando un aumento sulle bollette del 7/10% già all’inizio del mese di Ottobre.

Infatti, proprio nella settimana tra il 21 e il 27 Agosto 2023, il GME, ovvero il Gestore dei Mercati Energetici ha individuato un prezzo di acquisto medio dell’energia di circa 137,67 euro a Mwh, un aumento considerevole rispetto ai precedenti 106 euro, registrati solamente la settimana precedente.

Stiamo parlando di una crescita del 29,9%, verificatasi in soli 7 giorni.

Sembra quindi che in seguito al rincaro dei prezzi del gas (circa più 30 euro a Mwh), siano aumentati quelli dell’energia elettrica, che dovrebbe “in qualche modo” pesare di meno, in quanto secondo quanto dichiarato dalla Nomisma energia “metà della produzione italiana dell’ energia si fa con il gas”.

In conclusione, si pensa che in vista del prossimo inverno, per quanto riguarda i prezzi dell’energia a livello internazionale, essi saranno superiori al 40% rispetto a quelli di oggi, mentre le tariffe del gas supereranno quelle attuali di circa il 20%.

Insomma davvero un bel periodo per il nostro paese.