Truffa telefonica per settembre 2023 con un pericoloso SMS

Quando si risponde al telefono e il numero non è tra quelli segnati in rubrica, ormai viene un po’ d’ansia. Ogni utente sa di poter trovarsi all’interno della morsa di una nuova truffa e questo di certo non lascia nessuno tranquillo.

Purtroppo gli inganni girano in maniera ormai vertiginosa e sicuramente ci sono delle persone che sono ancora solite cascarci. Non ci sarebbe altrimenti così tanto accanimento tra i truffatori nel produrre nuovi specchietti per le allodole, inganni in grado di far credere che qualcosa di grave stia succedendo quando invece non c’è nulla di cui preoccuparsi. L’estate sta ormai volgendo al termine, ma sembrerebbe essere appena affiorata una nuova truffa telefonica. Dopo quelle che sono state identificate durante l’ultimo periodo, ce ne sarebbe quindi un’altra molto pericolosa che arriverebbe sotto forma di SMS.

Gli utenti hanno paura: una nuova truffa sta girando tramite messaggio, ecco come funziona

La nuova truffa di cui si parla in questi giorni arriva tramite un semplice SMS, il quale sembrerebbe essere inviato da una banca. L’obiettivo del finto istituto bancario sarebbe quello di mettere in guardia il pubblico: ci sarebbe infatti un tentativo di accesso in corso al proprio conto corrente.

Chiaramente non è assolutamente vero, ma molte persone potrebbero crederci. Dopo il messaggio infatti i malviventi decidono di chiamare il malcapitato, con un numero che sembrerebbe essere collegato alla centrale operativa della polizia postale. Tramite la tecnica dello spoofing, I truffatori riescono a nascondere il numero reale facendone apparire un altro sul display del telefono che chiamano.

State quindi molto attenti e non date mai per certi tali messaggi, siccome le comunicazioni bancarie arrivano in tutt’altro modo.