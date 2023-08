A partire dal 22 settembre la nuova generazione di iPhone sarà disponibile sul mercato globale. L’attesa per l’arrivo di iPhone 15, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sta giungendo al termine e molti sono gli utenti che non vedono l’ora di mettere le mani sul proprio dispositivo.

Tra le novità che presenteranno i nuovi dispositivi spiccano l’utilizzo di chip Apple A16 Bionic e 16 GB di RAM LPDDR5 per i primi e chip Apple 17 per i modelli Pro e Ultra, l’assoluta eliminazione del notch con la sostituzione della Dynamic Island, l’utilizzo del connettore USB-C al posto del noto Lightning e l’Action Button per lo switch tra suoneria e silenzioso.

Ma le novità non sono poche e non finiscono qui.

Generazione iPhone 15: problemi risolti e nuovi colori

Negli ultimi giorni erano trapelate notizie di un eventuale problema che riguardava la produzione di iPhone 15 Pro Max tanto da ipotizzare una posticipazione dell’inizio vendita del dispositivo in questione di tre o addirittura quattro settimane rispetto alla commercializzazione degli altri modelli di iPhone. I problemi riguardavano molto probabilmente il pulsante Action Button ma le complicazioni dovrebbero essere state risolte poiché la produzione di questi ultimi è ripresa con grande velocità.

Un’altra incredibile novità riguarda invece le colorazioni dei nuovi modelli di smartphone di casa Apple. Inizialmente gli iPhone previsti presentavano 5 diverse colorazioni ma secondo gli ultimi rumors i dispositivi saranno disponibili in 6 tinte, una in più rispetto a quelle previste.

I primi cinque colori disponibili sono: Corallo, Galassia, Giallo, Blu e Mezzanotte e a questi si aggiungerà, probabilmente in una fase successiva, il colore Light Green.