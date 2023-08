Finalmente sono giunte delle conferme sulla rivoluzione “cavistica” degli iPhone. Pare infatti che Apple, in occasione del tanto atteso cambiamento con l’utilizzo della porta USB-C, voglia offrire un vero e proprio upgrade ai cavi in dotazione.

Non solo quindi si cambierà ingresso, ma verranno completamente sconvolti. Dal materiale gommato si passerà ad un tessuto intrecciato; inoltre, saranno disponibili in diversi colori, in modo tale che si coordino perfettamente con i device. Una notizia che siamo certi in molti apprezzeranno è che saranno più lunghi, precisamente un metro e mezzo.

Le indiscrezioni sui cavi degli iPhone 15

Diversi dettagli erano già trapelati, ma solo da qualche giorno le indiscrezioni sugli iPhone 15 sono state confermate tramite immagini diffuse da diversi appassionati del settore.

Il nuovo materiale sarà sicuramene più resistente e duraturo, inoltre si annodano con molta più difficoltà. I colori disponibili dovrebbero essere diversi, si parla di bianco, blu, nero, giallo, arancione e forse anche rosso. Sempre dalle immagini online della porta del nuovo iPhone si intravedono altri dettagli tecnici che molti troveranno utili.

Pare che vi sia la totale assenza di un chip EMARKER e quindi, si ipotizza, che si passi ad un cavo da da 20 V/2,5 A con una potenza di 50 watt o anche da 15V/3A da 45 W. Inoltre, si parla anche di una velocità di trasferimento da 30 MB/s, specifica delle porte USB 2.0. La Apple potrebbe quindi offrire anche cavi ad alta velocità criptati opzionali. Tuttavia, non è detto che il nuovo cavo dell’iPhone 15 supporti davvero tutte queste funzioni.

Dovremo attendere delle conferme da parte dell’azienda per sapere effettivamente quali di queste novità siano veritiere.