Cari guidatori, ora dovrete prestare ancora più attenzione alla vostra velocità in strada. La città di Verona ha cominciato ad utilizzare un nuovo tipo di autovelox: TrueCam. Questo strumento ha in dotazione un laser capace di rilevare non solo la velocità, ma anche se si sta usando il cellulare mentre si guida, se si indossa la cintura di sicurezza. Tutto questo a più di un chilometro di distanza e anche nel buio della notte.

Ben presto, molti altri comuni italiani adopereranno questo strumento dalla tecnologia ultra sensibile, capace di cogliere in fallo chiunque faccia il furbetto. Appena si avrà la conferma della nuova riforma del codice stradale, sarete spacciati.

Come funziona questo nuovo autovelox?

TrueCam è capace di rilevare la velocità di un auto già ad una distanza di 1,2 km e può catturare persino chi raggiunge i 320 km/h (cosa rara se non stai correndo per la Formula 1).

Lo strumento funziona con ogni tipo di veicolo, sia che si stiano avvinando, sia che si stiano allontanando. Inoltre, in questo modo, è capace di “acchiappare sul fatto” coloro che rallentano appena si accorgono del rilevatore per non incappare nelle multe. Questo grazie al telelaser di cui dispone, che riesce a comprendere addirittura il comportamento dell’automobilista all’interno della vettura. Insomma, ogni infrazione sarà punita.

La contestazione dell’atto non rispettante il codice stradale sarà immediata. Non si potranno più trovare scuse come “Alla guida non ero io, ma mio cugino”. La presenza di questi dispositivi verrà poi segnalata, come per qualsiasi autovelox comune.

Le multe varieranno a seconda del tipo di infrazione e partiranno da circa 170 euro fino a raggiungere i 3000 euro per coloro che superano il limite di velocità stradale. Per chi invece verrà colto al volante mentre utilizza il proprio cellulare tenendolo in mano, la sanzione può raggiungere anche i 650 euro. Se non si indossa la cintura la multa arriverà ai 320 euro. Parliamo di cifre significative. Ovviamente c’è da considerare che tutte queste azioni graveranno sui punti della patente e quindi questa potrebbe essere addirittura ritirata.

Lo scopo della diffusione di questa nuova tecnologia è evitare che vi siano incidenti, guidatori spericolati e cercare di garantire una maggiore sicurezza stradale. Cosa ne pensate?