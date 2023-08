Secondo uno studio condotto dalla Commissione Europea, fino al 30%degli incidenti stradali in sono causati da automobilisti che si distraggono al volante. Grazie ad una comunità di oltre 1,5 milioni di automobilisti, che condividono le informazioni stradali quotidiane, Co-Driver sarà in grado di avvisare, in tempo reale, i guidatori della presenza di tutti i tipi di autovelox (tutor, fissi, mobili, semafori) e di minacce stradali (incidenti, lavori stradali, veicoli in panne, ecc.).

Christian Walther Øyrabø, fondatore e ceo della Ooono A/S, si è dimostrato molto entusiasta del lancio del nuovo dispositivo Ooono Co-driver. Il suo obiettivo, oltre che offrire protezione agli automobilisti, è quello di “farsi conoscere” anche nel mercato Italiano, facendo crescere ancor di più la vasta community europea.

Come funziona il dispositivo Co-Driver

Il dispositivo di origine danese, si avvia istantaneamente una volta partititi. Quando l’automobilista comincia il proprio viaggio deve, quindi, solamente concentrarsi sulla strada, senza distrazioni. Co-Driver non ha abbonamenti da sottoscrivere o altri costi: una volta acquistato, invierà da subito, in caso di necessità, le notifiche. Una volta attivato, basterà collegarlo al proprio cellulare.

Per il suo corretto funzionamento, il dispositivo elettronico ha bisogno dell’attivazione dei dati GPS e Bluetooth. Inoltre è possibile collegare più smartphone allo stesso device e la batteria dura all’incirca un anno.

Fondamentale per il funzionamento di Ooono Co-driver è la condivisione delle informazioni, segnalando o confermando la presenza di rischi stradali e autovelox, per aiutare anche gli altri conducenti. La sua community così ampia è ciò che lo rende altamente performante.