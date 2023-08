La maggior parte dei dentisti raccomandano l’utilizzo di uno spazzolino elettrico per riuscire a pulire in profondità i nostri denti.

Gli spazzolini elettrici hanno solitamente un prezzo abbastanza importante, fortunatamente troviamo un Oral-B in offerta su Amazon. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Oral-B in offerta su Amazon

La rivoluzionaria tecnologia magnetica di questo spazzolino garantisce una pulizia profonda e dona una sensazione di pulito purificante professionale e un’incredibile esperienza di spazzolamento delicato. Lo spazzolino elettrico vi permette di avere gengive più sane al 100% in una settimana rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale.

Il display interattivo sul corpo dello spazzolino segnala le informazioni principali, comprese le modalità di spazzolamento e il promemoria per la sostituzione, ti saluta quando lo accendi e ti sorride quando fai un buon lavoro. Inoltre l’intelligenza artificiale riconosce il tuo stile di spazzolamento e ti guida per pulire tutti i denti e non tralasciare le zone difficili da raggiungere.

Dispone di 5 modalità di pulizia intelligenti per personalizzare il tuo spazzolamento: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Protezione Gengive, Pulizia Profonda, Sbiancante. Il modello proposto è lo iO 6N nel colore nero con anche 2 testine, 1 spazzolino e una custodia da viaggio, il tutto a 119.99 euro invece di 133.77 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo.