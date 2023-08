Prime Video riparte con la sua conseuta programmazione. Nel corso delle prossime settimane, la piattaforma streaming di casa Amazon ritroverà la sua principale esclusiva, ossia la Champions League. Già in questa settimana con i preliminari, ma soprattutto a partire dal mese di settembre, la massima competizione europea di calcio tornerà sugli schermi di Amazon.

Prime Video, l’esclusiva della Champions a costo zero

Lo schema per questa stagione è lo stesso delle precedenti due, ed anche delle future quattro, sino al 2027. Prime Video trasmetterà in diretta esclusiva la migliore partita del mercoledì sera per la Champions League. Durante la fase a gironi, saranno quindi trasmesse le migliori partite di Napoli, Lazio, Inter e Milan.

In vista del ritorno della Champions, coloro che ancora non hanno un piano attivo per Prime Video potranno accedere ad una promozione commerciale davvero vantaggiosa, con l’offerta del mese di prova.

Tutti coloro che vogliono provare il servizio di casa Amazon possono accedere a tutti i contenuti a costo zero per trenta giorni. In seguito al mese di prova, gli utenti potranno attivare un regolare piano di abbonamento al costo di 4,99 euro al mese o in alternativa a 49,99 euro l’anno. In caso di disdetta, successiva al mese di prova, non ci sarà alcuna penale da pagare.

Come al solito, tutti coloro che scelgono Prime Video avranno anche i servizi extra di Amazon inclusi nel prezzo. Tra questi è necessario ricordare le spedizioni rapide in un giorno, l’accesso ad un piano di archiviazione cloud e il servizio per l’ascolto di musica in streaming.