La connessione dati 4G ha dato inizio ad un nuovo tipo di esperienza online, con una navigazione molto più veloce ed affidabile.

Una velocità tale da consentire agli utenti non solo di spostarsi rapidamente da una pagina online all’altra. Ma anche di scaricare e caricare contenuti e file multimediali in maniera instantanea.

4G e la minaccia dei truffatori

Tuttavia, malgrado gli studi e gli sviluppi effettuati in questo ambito, cm è già da qualche tempo che sono stati individuati dei bug alla rete 4G. Bug che tutt’ora non sono stati ancora completamente risolti.

È stato infatti evidenziato che i nuovi protocolli del 4G, non sono immuni da attacchi hacker. In quanto consentirebbero di creare un collegamento nascosto tra lo smartphone e l’antenna di connessione. In questo modo, gli eventuali malfattori avranno la possibilità di introdursi all’interno del vostro dispositivo mobile, e ad avere libero accesso a tutte le informazioni relative a telefonate, conversazioni e condivisione file.

Tali informazioni insieme ad altri dati sensibili, possono poi esusere utilizzate per accedere, senza destare sospetto, ai vostri conti bancari e postali o per ottenere un riscatto.

In ogni caso, seppur la situazione potrebbe generare ovviamente degli allarmismi, si vuole rassicurare il lettore di non non spaventarsi troppo. In quanto, tali modalità di truffe necessitano l’utilizzo di tecnologie piuttosto costose, di cui difficilmente qualcuno dispone.

Si consiglia comunque di prestare parecchia attenzione alle nostre attività online e ai link che ci capita di cliccare.

Poiché il raggiro e il pericolo di una nuova truffa on-line è sempre dietro l’ angolo.