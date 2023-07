I dati sensibili presenti sul vostro smartphone potrebbero essere in serio pericolo, a causa di una falla 4G molto pericolosa, con la quale il malvivente potrebbe ritrovarsi ad avere libero accesso a tutto ciò che fate e trasmettete, senza limiti o vincoli particolari.

La problematica è nota da molto tempo ormai, si tratta di una delle falle più grandi della telefonia mobile, alle quale è davvero difficile porre rimedio, in tantissimi ci hanno più volte provato, senza però raggiungere risultati positivi (anche gli stessi operatori telefonici). Periodicamente riproponiamo articoli in cui appunto vi spieghiamo il problema, e vi esortiamo a prestare particolare attenzione.

Falla 4G, solo in questo modo possono rubarvi i dati

La falla del 4G può essere sfruttata dai malvivente per creare una antenna artificiale, da utilizzare per fungere da tramite tra lo smartphone e l’antenna dell’operatore telefonico. In altre parole, il dispositivo mobile crederebbe di essersi collegato correttamente, quando in realtà si ritrova connesso direttamente a ciò che il malfattore ha creato. Tutto questo porta ad offrire al suddetto la possibilità di accedere ai dati sensibili, oltre che scoprire le informazioni effettivamente trasmesse tra le parti.

Il rischio è reale, è bene sottolinearlo e ricordarlo, ma allo stesso tempo l’attuazione è più difficile di quanto possiate pensare, poiché la realizzazione di un‘antenna artificiale richiede capacità ed investimenti in denaro importanti, oltre alla vicinanza fisica con la vittima da truffare.