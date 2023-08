Il settore degli smartphone pieghevoli è in continua evoluzione e il protagonista principale in tal senso è sicuramente Samsung. L’azienda presto potrebbe ottenere un ulteriore successo presentando ufficialmente al suo pubblico un dispositivo particolarmente innovativo. Samsung ha già mostrato dei prototipi di smartphone arrotolabile ma adesso potrebbe essere arrivato il momento di passare alla commercializzazione del primo dispositivo. Si dice, infatti che entro il 2025 l’azienda annuncerà il suo primo smartphone con display arrotolabile.

Samsung sta già lavorando al primo smartphone arrotolabile!

Secondo Tech_Reve, entro il 2025 vedremo dal vivo il primo smartphone arrotolabile Samsung. L’ipotesi del leaker prevede l’arrivo di un dispositivo con display totalmente privo di cornici e dotato di una fotocamera sotto il display aggiornata.

Pur trattandosi di un futuro non troppo lontano, la distanza che ci separa da quello che potrebbe essere l’anno di debutto del dispositivo non permette di andare oltre con le previsioni. Inoltre, è utile tenere conto del fatto che Samsung fino ad oggi ha soltanto mostrato alcuni modelli che permettono di farsi un’idea su come potrebbe essere un dispositivo arrotolabile.

Il Samsung Rollable Flex presentato dall’azienda qualche mese fa ha sorpreso tutti dimostrandosi in grado di raggiungere delle dimensioni inaspettate. Ciò induce spontaneamente a riflettere su quella che potrebbe essere la sorte dei tablet in futuro. Il dispositivo mostrato in occasione della SID Display Week 2023 era in grado di raggiungere i 254,4 mm partendo da una dimensione iniziale di soli 49 mm, si tratta sostanzialmente di uno smartphone perfettamente in grado di equipararsi a un tablet.