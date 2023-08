Su Disney+ il mese di settembre sarà ricco di sorprese e novità. Non mancheranno film, nuove serie tv, nuove stagioni di ogni genere che sapranno accontentare tutto il pubblico, dai più grandi ai più piccini.

Già dal primo settembre ci sarà qualcosa di inaspettato: Italia’sGot Talent, trasmesso in questi anni da Sky, approda sulla piattaforma. Ci saranno poi diverse produzioni internazionali come il live action, uscito nei cinema a maggio, La Sirenetta, il nuovo avvincente thriller Nessuno ti salverà e tantissimo altro.

Le nuove uscite su Disney+ del prossimo mese

Si comincia quindi con lo show di successo Italia’s Got Talent al cui tavolo siederanno nuovi giudici: Elettra Lamborghini, Khaby Lame, Fru dei The Jackal e gli immancabili Frank Matano e Mara Maionichi. Pare che ci sarà da divertirsi!

Il 6 settembre sarà finalmente disponibile per la visione La Sirenetta, la versione “realistica” del famoso film animato degli anni 90 che racconta le vicende di una giovane sirena affascinata dal mondo in superficie. Disobbedendo al padre, vedrà per la prima volta il ragazzo che le ruberà il cuore e farà di tutto per cercare di conquistarlo e avere il suo amore, persino affidarsi alla perfida Ursula, la strega del mare. Tra musica ed effetti speciali da togliere il fiato, sarà sicuramente ben accolto non solo dai bambini.

Lo stesso giorno ritorneranno i corti di I Am Groot, il personaggio che assomiglia vagamente ad un albero proveniente dall’universo Marvel. Baby Groot affronterà nuove avventure e creature, viaggiando alla volta di pianeti inesplorati.

Il 16 settembre toccherà alla serie tv targata Hulu chiamata The Other Black Girl. La storia narra le vicende di un assistente editoriale, inizialmente unica ragazza di colore dell’azienda, finché non assumeranno Hazel. Da allora cose strane cominceranno ad accadere che ci faranno stare con il fiato sospeso.

Verso fine mese, il 22, verrà caricato Nessuno ti salverà che segue le vicende Brynn Adams, una ragazza di talento che è stata allontanata dalla sua comunità. Dopo un certo periodo ritorna a casa in cerca di conforto, finché nel cuore della notte viene svegliata da rumori insoliti provenienti da creature extraterrestri. Un Fantasy Thriller che sicuramente vedremo.