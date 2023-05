sponsor

La Marvel negli ultimi anni ha pubblicato una miriade di film che nel tempo hanno costituito quello che oggi conosciamo come il Marvel Cinematic Universe, il quale vanta dei contenuti di altissimo livello come ad esempio Avengers Endgame, che ha saputo conquistare il cuore di tutti i fans con il proprio carico di drammaticità mista appunto al tema supereroi.

Ovviamente non abbiamo avuto solo grandi film conclusivi come il precedentemente citato, ma anche capitoli di transizione che hanno segnato un periodo di passaggio tra le varie fasi e che appunto hanno fatto da collante tra momenti di vario tipo.

Indubbiamente però come in molto stanno lamentando, il MCU sta attraversando un periodo di transizione che sta causando la nascita di contenuti meno graditi soprattutto a causa di un umorismo alquanto esasperato in alcuni momenti, molti legano questo processo all’acquisizione di Marvel da parte di Disney che, secondi gli utenti, ha reso i film decisamente più adatti ai bambini, abbassando l’età media.

I migliori trenta film

Recentemente è uscito nelle sale il terzo capitolo dei guardiani della galassia, che sembra aver portato una ventata di aria fresca al franchiste reintroducendo quelle caratteristiche mancanti da tempo ai film della Marvel e che tutti stavano acclamando a gran voce, con Quantumania che sembra aver toccato il fondo del barile da cui ora si può solo risalire.

Ma vi siete mai chiesti quale possa essere l’ordine di gradimento dei film Marvel ? Ebbene la risposta ci arriva direttamente da JustWatch, che ci ha mostrato l’indice di gradimento dei film della Marvel, con a sorpresa un supereroe che occupa molte delle prime posizioni, vediamole insieme.