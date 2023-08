Gli abbonamenti per questa stagione sportiva lanciati da DAZN hanno prezzi indubbiamente più alti dello scorso anno, segnando una crescita non da poco conto che potrebbe portare molti utenti a non rinnovare i propri intenti di seguire la squadra del cuore.

La soluzione per cercare di risparmiare il più possibile esiste ed è reale, anche se è strettamente necessario fare attenzione alla tipologia dell’abbonamento attivato. Come lo scorso anno, anche per il 2023/2024 è possibile sottoscrivere un contratto con disdetta entro 30 giorni, l’unico limite è sicuramente il prezzo: più alto di tutti gli altri, con punte di 55,99 euro per il Plus e di 45,99 euro per lo Standard.

DAZN riserva grandi sconti e prezzi molto interessanti

Nel momento in cui deciderete di abbracciare la causa di DAZN per almeno 12 mesi, sottoscrivendo quindi un vincolo contrattuale importante, potrete godere di prezzi più ridotti: 30,99 euro e 45,99 euro per le due versioni, con pagamento mensile, oppure optare definitivamente per il versamento annuale.

In questo caso sarà necessario versare tutto subito, andando difatti a pagare 449 euro per la validità di 12 mesi della variante Plus di DAZN, oppure 299 euro per quanto riguarda lo Standard.

Piccoli accorgimenti che permettono a tutti gli effetti di risparmiare un pochino rispetto al rinnovo tradizionale su base mensile, ma che potrebbe, per alcuni almeno, non essere completamente sufficiente. Il pagamento del canone, a prescindere dalla variante selezionata, è possibile tramite carta di credito (anche ricaricabile) o PayPal, così da ampliare al massimo la versatilità e l’accessibilità.