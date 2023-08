La stagione calcistica di Serie A è appena iniziata, e tantissimi utenti sono alla ricerca della migliore occasione di DAZN per riuscire a godere di un rapporto qualità/prezzo il più basso alto possibile; sfortunatamente il canone dell’abbonamento si è incrementato non poco, per questo motivo esistono piccoli trucchetti da attuare per cercare di risparmiare il più possibile.

Di base esiste ancora la possibilità di richiedere l’abbonamento con rinnovo e pagamento mensile, ed anche la possibilità di disdirlo entro 30 giorni, ma in questo caso la spesa è fortemente più alta, si parla infatti di 40,99 euro per la variante Standard e di 55,99 euro per quella Plus. Le cose vanno meglio nel momento in cui si dovesse decidere di sottostare al vincolo contrattuale della durata di 12 mesi, periodo entro il quale non sarà possibile abbandonare DAZN, senza pagare una penale.

DAZN, quali sono i prezzi più bassi

Il prezzo inizia ad abbassarsi nel momento in cui l’utente dovesse decidere di pagare tutti i mesi, ma sottostando al suddetto vincolo, in questo caso l’esborso finale sarà del valore di 30,99 euro per la versione Standard e di 45,99 euro per la Plus.

A conti fatti la più economica richiede il pagamento completo subito, infatti in questo caso l’utente dovrà versare un contributo di 449 euro per i 12 mesi di DAZN plus e di 299 euro per lo Standard. A prescindere dall’abbonamento utilizzato, avrete sempre accesso a tutti i contenuti di DAZN.